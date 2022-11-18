Xi, Ortak Bir Geleceğe Sahip Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek İçin Dayanışma Çağrısında Bulundu

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Asya-Pasifik ailesinin ruhunu takip etme, aynı gemideki yolcular gibi birbirini kollama ve ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik topluluğu oluşturmaya doğru istikrarlı bir şekilde ilerleme ihtiyacını vurguladı.

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Asya-Pasifik ailesinin ruhunu takip etme, aynı gemideki yolcular gibi birbirini kollama ve ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik topluluğu oluşturmaya doğru istikrarlı bir şekilde ilerleme ihtiyacını vurguladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda bir konuşma yapan Xi, "Asya-Pasifik bizim evimiz olduğu kadar küresel ekonomik büyümenin de güç merkezidir" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz on yıllarda, bölgedeki güçlü ekonomik işbirliği, tüm dünyada hayranlık uyandıran 'Asya-Pasifik mucizesini' yarattı. Asya-Pasifik işbirliği, insanların kalplerinde derin kökler saldı" diye konuştu.

Xi, bugün dünyanın yeni bir tarihi yol ayrımına geldiğini ve bu durumun Asya-Pasifik bölgesini konumu ve rolü açısından daha da önemli kıldığını ve ön plana çıkardığını söyledi.

Xi, yeni koşullar karşısında ortak bir geleceğe sahip bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmek ve Asya-Pasifik işbirliğini yeni bir boyuta taşımak için el ele verme çağrısında bulundu ve bu amaçla birkaç teklifte bulundu.

Çin lideri, ülkeleri uluslararası doğruluk ve adaleti desteklemeye ve Asya-Pasifik'te barış ve istikrar inşa etmeye çağırdı ve bir gelişme ortaya çıktığında karşılıklı saygı, dayanışma ve işbirliği ile en geniş kesimlerin faydası için tüm taraflar arasında istişarenin kritik önemini vurguladı.

Xi, açıklık ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürme ve Asya-Pasifik'te herkese refah getirme çağrısında da bulundu.

"Kalkınmanın insanlar için ve insanlar tarafından yapıldığından ve meyvelerinin insanlar arasında paylaşıldığından emin olmalıyız, Asya-Pasifik'teki herkes için refahı desteklemeliyiz" diyen Xi, Çin'in, Asya-Pasifik ve dünyanın kalkınması ve refahı için yeni bir ivme sağlamak üzere gelecek yıl Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun üçüncüsünü düzenlemeyi değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

Bu arada Xi, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ile temiz ve güzel bir Asya-Pasifik sağlanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Xi, ekonomik ve teknik işbirliğini geliştirme, koordineli dijital ve yeşil kalkınmayı hızlandırma, enerji, kaynaklar ve endüstriyel ve tüketim yapılarının dönüşümünü ve iyileştirmelerini ilerletme ve yeşil ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etme ihtiyacını vurguladı.

Xi ayrıca ülkelerden, ortak geleceklerini akıllarında tutmalarını ve Asya-Pasifik'i herkesin birbirine yardım etmeye hazır olduğu bir bölge haline getirmelerini istedi.

Çin lideri, ülkelerin Asya-Pasifik işbirliğine stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften bakması, APEC'in bölgesel işbirliğindeki ana kanal rolünü desteklemesi ve Asya-Pasifik işbirliğini doğru yönde tutması gerektiğini söyledi.

Xi, "Daha fazla alana ve daha derine açılmak için daha geniş bir gündem geliştireceğiz, Çin tarzı modernleşme yolunu takip edeceğiz, daha yüksek standartlı bir açık ekonomi için yeni sistemler devreye sokacağız ve kalkınma fırsatlarımızı dünya ile özellikle de Asya-Pasifik bölgesi ile paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.