Xi, Orta Asya Liderleri İçin Karşılama Töreni Düzenledi

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde, Orta Asya liderleri ve eşleri için bir karşılama töreni düzenledi.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde, Orta Asya liderleri ve eşleri için bir karşılama töreni düzenledi.

Perşembe günü gerçekleştirilen tören, Tang Hanedanlığı döneminden kalan imparatorluk bahçesinin özgün kalıntısı üzerine kurulu bir kompleks olan Tang Cenneti'nde yapıldı.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere şu anda Xi'an'da bulunuyor.