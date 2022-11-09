Xi Ordunun Komuta Merkezini Teftiş Etti, Askeri Eğitim ve Savaşa Hazır Olmanın Önemine Dikkat Çekti

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü, Merkez Askeri Komisyonu'nun (CMC) ortak operasyonlar komuta merkezini denetledi ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin uygulanmasına ve birliklerin eğitiminin ve savaşa hazırlık derecesinin geliştirilmesine dair yeni CMC'nin tutumunu ortaya koydu.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri, CMC Başkanı ve CMC Ortak Operasyonlar Komuta Merkezi Başkomutanı olan Xi, tüm ordunun bütün enerjisini, savaşa hazırlık çalışmalarını yürütmek, savaşma ve kazanma yeteneğini geliştirmek ve bu yeni çağda görev ve sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmek için harcaması gerektiğini söyledi.

Salı günü saat 16.00 civarında komuta merkezine giden Xi'ye bir brifing verildi.

Xi daha sonra komuta merkezinin subay ve er temsilcileriyle görüşerek tüm mensuplarına en içten dileklerini iletti. Ardından da katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

Xi, silahlı kuvvetlere 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerini kapsamlı bir şekilde inceleme, tanıtma, uygulama ve ulusal savunmayı ve orduyu daha da modernize etmek için somut adımlar atma talimatı verdi.

Dünyanın yüzyıldır görülmemiş çok köklü değişimler geçirdiğine dikkat çeken Xi, Çin'in ulusal güvenliğinin artan istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve askeri görevlerin zorlu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Tüm silahlı kuvvetlerin, Parti'nin yeni dönem için orduyu güçlendirme konusundaki fikirlerini uygulamasını, askeri stratejiyi izlemesini ve tek kriter olarak harp kabiliyetine bağlı kalmasını istedi.

Xi ayrıca ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumaları ve Parti ve halk tarafından verilen çeşitli görevleri başarıyla tamamlamaları talimatını verdi.

Xi, ÇKP Merkez Komitesi ile CMC'nin stratejik komutasına hayati destek sağlayan komuta merkezinin büyük önem taşıdığını ve ağır sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Xi, komuta merkezinin askeri eğitim ve savaşa hazırlık derecesinin artırılması için yeni ve daha büyük katkılarda bulunması, yeni dönemde tüm görev ve sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.