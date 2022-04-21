Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme - Haberler

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Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme

Xinhua - Güncel
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Xi: Önde Gelen Ülkeler, Eşitlik, İşbirliği, İyi Niyet ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermede Örnek Olarak Liderlik Etme

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada önde gelen ülkelerin eşitlik, işbirliği, iyi niyet ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermede örnek olarak liderlik etmesinin çok önemli...

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada önde gelen ülkelerin eşitlik, işbirliği, iyi niyet ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermede örnek olarak liderlik etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Xi, günümüz dünyasında tek taraflılık ve aşırı şekilde kendi çıkarlarının peşinden gitme arayışlarının yanı sıra ayrıklaştırma, tedarik zincirlerini bozma ve maksimum baskı yapma uygulamalarının ve "küçük çevreler" oluşturma ya da ideolojik olarak çatışma ve cepheleşmeyi körükleme gayretlerinin başarısızlığa mahkum olacağını dile getirdi.

Xi, yaygın istişare, ortak katkı ve paylaşılan faydaları vurgulayan, insanlığın ortak değerlerini teşvik eden ve uygarlıklar arasında alışveriş ve karşılıklı öğrenmeyi savunan bir küresel yönetişim felsefesini benimseme çağrısı yaptı. Xi, "Gerçek çok taraflılığı güçlendirmemiz ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukukla desteklenmiş uluslararası düzeni sıkı bir şekilde korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Xinhua / Güncel

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