Xi'nin Ziyareti Yeni Dönemde Çin-Rusya İlişkilerinde Daha Fazla İlerlemeye İşaret Ediyor

Rusya'da birçok kişi, son yıllarda Çin-Rusya ilişkilerinin üst düzey gelişimini takdirle karşılıyor ve ziyareti sabırsızlıkla bekliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere Çin'in başkenti Beijing'in Pinggu bölgesindeki Mafang Tren İstasyonu'ndan hareket eden bir Çin-Avrupa yük treni, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Rusya'da birçok kişi, son yıllarda Çin- Rusya ilişkilerinin üst düzey gelişimini takdirle karşılıyor ve ziyareti sabırsızlıkla bekliyor. Yeni dönemde siyaset, ekonomi, ticaret, halklar arası ilişkiler ve kültürün yanı sıra ikili ilişkilerde yeni gelişmeler ve dünyanın kalkınmasına daha fazla katkı da bekleniyor.

MOSKOVA, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetinin ardından üç gün sürecek bir resmi ziyarette bulunmak üzere Pazartesi günü öğleden sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.

Rusya'da birçok kişi, son yıllarda Çin- Rusya ilişkilerinin üst düzey gelişimini takdirle karşılıyor ve ziyareti sabırsızlıkla bekliyor. Yeni dönemde siyaset, ekonomi, ticaret, halklar arası ilişkiler ve kültürün yanı sıra ikili ilişkilerde yeni gelişmeler ve dünyanın kalkınmasına daha fazla katkı da bekleniyor.

DEVLET BAŞKANLARI DÜZEYİNDE DİPLOMASİ

Rus yetkililer ve akademisyenler Xi'nin Rusya ziyaretiyle iki devlet liderinin ikili işbirliğinde kararlı ve sürdürülebilir ilerleme için birlikte çalışacağını, bunun da iki ülke halkına sürekli fayda sağlayacağını düşünüyor.

Rusya-Çin Dostluk Derneği Birinci Başkan Yardımcısı Galina Kulikova, Rus halkının, Cumhurbaşkanı Xi'ye büyük saygı duyduğunu ve eski dostun ziyaretini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 65 yıldan uzun bir süredir Rusya-Çin kamu diplomasisiyle ilgilenen Kulikova, Çin'de en yüksek devlet nişanı olan Dostluk Madalyası'nın sahibi. Kulikova, Xi'nin ziyaretinin, Çin'in ikili ilişkilere büyük önem atfettiğini ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğini ileri götüreceğini gösterdiğini dile getirdi.

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Çin Siyaseti ve Ekonomisi Bölümü Başkanı Sergei Lukonin, Xi'nin ziyaretinin bir kez daha Rusya-Çin ilişkilerinin önemini ortaya koyduğunu ve Rusya ve Çin'in gerçek çok taraflılığı uygulamaya, çok kutuplu bir dünyanın inşasını teşvik etmeye, küresel yönetimi geliştirmeye ve dünyanın kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini yeniden teyit ettiğini söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in başkenti Beijing'in Pinggu bölgesindeki Mafang Tren İstasyonu'nda Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

DAHA GENİŞ İŞBİRLİĞİ

Rusya Uzakdoğu Federal Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Doçenti Andrei Gubin, iki ülkenin demiryolları ve Kuzey Denizi Güzergahı yoluyla kargo taşımacılığında ve enerji ihracatında işbirliğini artıracağı konusundaki umudunu dile getirdi.

Rus-Asyalı Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Başkanı Vitaly Mankevich, Xi'nin ziyaretini, iki ülke ilişkilerinin kararlı şekilde ilerlemesini gösteren ve "dış etkiye tabi olmayan" ikili işbirliğini kanıtlayan "önemli bir işaret" olarak gördüğünü ifade etti.

Mankevich, "İşletmeler için istikrar ve olasılıkların net şekilde anlaşılması önemlidir" diye konuştu.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki sinerjinin faydalı sonuçlarını görmüş olan Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Novikov, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin onlarca ülkeye ve milyarlarca kişiye fayda sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

Novikov, "Bu inisiyatifte eşit ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği görüyoruz. Bunun uygulanması, endüstriyel kalkınmayı teşvik ediyor, personel eğitimini artırıyor, istihdam yaratıyor ve yaşam standartlarını yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Havadan çekilen fotoğrafta Amur Nehri diye de bilinen Heilongjiang Nehri üzerine kurulu, Çin ile Rusya'yı birleştiren Blagoveshchensk-Heihe Karayolu Köprüsü görülüyor, 19 Ağustos 2019. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HALKLAR ARASI DAHA YAKIN ALIŞVERİŞLER

Çin kültürü konusunda birçok eseri bulunan, Rusya'nın saygın sanatçısı Irina Zakharova, Xi'nin ziyaretinin, iki ülke arasındaki kültürel alışverişleri ve halklar arası bağları kesinlikle teşvik edeceğine inanıyor.

Ayırt edici özellikleri ve benzerlikleriyle hem Rusya'nın hem de Çin'in muhteşem bir kültüre sahip olduğunu kaydeden Zakharova, folklorik sergiler ve akademik temaslar gibi kültürel etkinliklerin karşılıklı anlayışı daha da geliştireceğine olan güvenini dile getirdi.

Son yıllarda iki ülke bilim, eğitim ve kültür gibi alanlarda daha yakın alışverişlere tanık oldu.

Uzakdoğu Federal Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Evgeny Vlasov, hükümetin bu öğretim yılında Çin'den gelen ve Rusya yüksek öğretim kurumlarında eğitim gören 940 uluslararası öğrenciye destek verdiğini ve bu sayının gelecek yıl artmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca çok sayıda turist, birbirlerinin en büyük komşusu olan Çin ve Rusya arasındaki sınırdan geçerek ziyaretler gerçekleştiriyor. Çin uzun yıllardır Rusya için önemli bir turist kaynağı konumunda bulunuyor.

Şubat ayında Rusya, Çin'in yurtdışı grup seyahatlerini yeniden başlatmasından kısa süre sonra komşu ülkeden ilk turist grubunu ağırladı. Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Alexander Osaulenko, "Yurtdışından ziyaretçi ağırlama konusunda Rus turizmi, Çinli turistlere yönelik büyük umutlar besliyor" şeklinde konuştu.

Çin'in Kovid-19 pandemi müdahalesini optimize etmesiyle Rusya ile halklar arası ve kültürel alışverişler ivme kazandı.

Rusya'nın bu yıl Çin ile ortak olarak kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmayı beklediğini söyleyen Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, bu etkinliklerin iki taraf arasında kültürel alışverişleri ve dostluğu daha da artıracağından emin olduğunu söyledi.