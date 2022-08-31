Xi'nin Yeni Kalkınma Aşaması, Felsefesi ve Paradigması Üzerine Yaptığı Konuşma Yayımlanacak
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BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Çin'in yeni kalkınma aşaması, yeni kalkınma felsefesi ve yeni kalkınma paradigması üzerine yaptığı konuşma Perşembe günü yayımlanacak.
BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Çin'in yeni kalkınma aşaması, yeni kalkınma felsefesi ve yeni kalkınma paradigması üzerine yaptığı konuşma Perşembe günü yayımlanacak. Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'nin konuşması, ÇKP Merkez Komitesi'nin önde gelen dergisi Qiu shi Journal'ın bu seneki 17. sayısında yayımlanacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel