Xi'nin Sco Devlet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma Yayımlandı
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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. Toplantısı'nda yaptığı konuşma yayımlandı.
BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. Toplantısı'nda yaptığı konuşma yayımlandı. Xi, "Daha İyi Bir Geleceği Kucaklamak İçin Zamanın Trendine Uymak ve Dayanışma ve İşbirliğini Artırmak" başlıklı konuşmasını Özbekistan'da 16 Eylül'de yapmıştı. Halk Yayınevi tarafından yayımlanan Kitapçık, ülke genelindeki Xinhua Kitapevi mağazalarında bulunabiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel