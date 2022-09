Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in ÇKP'nin yeni dönemdeki tarihi misyonuyla ilgili makalesi yayınlanacak. Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'nin makalesi, ÇKP Merkez Komitesi'nin önde gelen dergisi olan Qiushi Journal'ın bu yılki 19. sayısında, Cumartesi günü yer alacak. Ulusal modernleşmenin, modern zamanların başlangıcından beri Çin halkının en büyük hayali olduğuna dikkat çeken makalede, ÇKP'nin, kuruluşunda, komünizmi gerçekleştirmeyi en yüksek ideali ve nihai hedefi haline getirdiği ve ulusal modernleşmenin tarihi misyonunu omuzladığı vurgulandı. Makaleye göre, parti bu tarihi görevi yerine getirmek için ne kuruluş misyonunu unuttu ne de görevinde tereddüt etti. Partinin ayrıca, halkı birleştirdiği ve her türlü zorlukları karşılamalarına, büyük fedakarlıklara katlanmalarına, aksiliklerle doğrudan yüzleşmelerine ve yanlışları cesurca düzeltmelerine, sayısız zorlukların üstesinden gelmelerine ve mucize üzerine mucize yaratmalarına öncülük ettiği belirtildi.

ÇKP'nin ulusal modernleşme hedefini gerçekleştirmeye daha yakın, kendinden daha emin ve her zamankinden daha yetkin olduğu belirtilen makalede, bunun çocuk oyuncağı olmadığı kabul ediliyor. Makalede, her parti üyesi, bu hedef doğrultusunda daha sıkı çalışmaya hazır olmaya çağrılıyor. "Büyük hayalimizi gerçekleştirmek büyük mücadele gerektirir" ifadesinin yer aldığı makalede, "Eğer partimiz halkı birleştirerek büyük güçlüklere etkili şekilde karşılık vermeye, büyük risklere göğüs germeye, büyük engelleri aşmaya ve büyük ihtilafları çözmeye yönlendirecekse, bu büyük mücadeleyi birçok yeni çağdaş özellikle üstlenmeli" denildi. "Büyük hayalimizi gerçekleştirmek büyük proje gerektirir" denen makalede, bu projenin tam gaz devam eden parti binasının büyük yeni projesi olduğunu belirtildi. Makalede ayrıca, "Büyük hayalimizi gerçekleştirmek büyük amaç gerektirir. Tüm Partimiz, Çin özelliklerine sahip sosyalizmin yolu, teorisi, sistemi ve kültürüne olan güvenimizi güçlendirmeli" ifadesi bulunuyor. Makalede, "Siyasi oryantasyonumuzu sürdürmeli, ülkemizin geliştiren sağlam ve iyi işler yapmalı ve Çin özelliklerine sahip sosyalizmi desteklemeye ve geliştirmeye devam etmeliyiz" dendi. Makalede, "Bu projeyi ilerletmek için yapılan tüm çalışmalar, mücadeleye, amaca ve hayale yönelik olan çalışmalarla el ele yürümeli. Tarih ilerledikçe ve dünya köklü değişiklikler geçirirken, partinin her zaman çağın ilerisinde kaldığını görmeliyiz" ifadesi kullanıldı.