Xi'nin Çkp'de Kurallara Dayanan Yönetişime İlişkin Söylevlerinin Kitabı Yayımlandı

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Parti'de kurallara dayanan yönetişimin uygulanmasına ilişkin söylevlerinin bir derlemesi Merkezi Parti Literatür Yayınları tarafından yayımladı.

ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Literatürü Enstitüsü tarafından derlenen kitap, Xi'nin 15 Kasım 2012 ile 17 Haziran 2022 arasında yaptığı 180'den fazla önemli sözlü ve yazılı eserden alıntılanan 10 tema altında 400 ilgili bölümü bir araya getiriyor. Bunlardan bazıları ilk kez kamuoyuna açıklandı.

ÇKP'nin 2012'deki 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, merkezinde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi, Parti içi kural ve düzenlemelerin geliştirilmesini ileriye taşıdı. Oldukça sağlam bir Parti içi düzenlemeler sistemi şekillendi. Kitabın yayımlanmasıyla ilgili bir yazılı açıklamada, Parti içi düzenlemeleri iyileştirmenin yoğunluğu ve ölçeği ile bu açıdan elde edilen kayda değer ilerlemenin eşi benzeri görülmemiş olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Xi'nin Parti üzerinde kurala dayalı yönetişim uygulamasına ilişkin söylevleri, Parti içi kural ve düzenlemelerin ÇKP Merkez Komitesi'nin merkezi ve birleşik liderliğini sürdürmedeki rolünden yararlanmak ve Partinin uzun vadeli yönetimini ve uzun vadeli istikrarını sağlamak açısından hayati önem taşıyor.