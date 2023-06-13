Xi'nin Çin'in Yönetimi Kitabı, Yeni Dönem'de Çin'i Anlamak İçin Başvurulacak Kaynaklar Arasında Gösteriliyor

Yurtdışında büyük hayran kitleleri arasında popülerlik kazanmış bir Çin başyapıtı var. Bazı kişiler bu kitabı tekrar tekrar okurken,bazıları her sayfadan notlar çıkarıyor.