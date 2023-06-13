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Xi'nin Çin'in Yönetimi Kitabı, Yeni Dönem'de Çin'i Anlamak İçin Başvurulacak Kaynaklar Arasında Gösteriliyor

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Yurtdışında büyük hayran kitleleri arasında popülerlik kazanmış bir Çin başyapıtı var. Bazı kişiler bu kitabı tekrar tekrar okurken,bazıları her sayfadan notlar çıkarıyor.

Yurtdışında büyük hayran kitleleri arasında

popülerlik kazanmış bir Çin başyapıtı var.

Bazı kişiler bu kitabı tekrar tekrar okurken,

bazıları her sayfadan notlar çıkarıyor.

Yeni Dönem'de Çin'i anlamak için Xi Jinping'in Çin'in Yönetimi adlı bu kitabı okuyun.

Xinhua Küresel Servisi tarafından üretilmiştir.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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