Xi, Nepal'in Yeni Cumhurbaşkanını Tebrik Etti

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yeni göreve başlayan Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'i tebrik etti.

Xi, Salı günkü tebrik mesajında Çin ve Nepal'in dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı dost ve komşu ülkeler olduğunu ve 1955'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştiğini, barış içinde birarada yaşama, dostluk ve büyük ile küçük ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmanın güzel bir örneğini oluşturduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin-Nepal ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ilerletmek, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek, kültürel ve kişiler arası paylaşımları genişletmek, böylece kalkınma ve refah için sürekli kalıcı dostluğu içeren işbirliğinin stratejik ortaklığını sürekli olarak teşvik etmek için Poudel ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.