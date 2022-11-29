Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü Güncel Haberler BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Beijing'de biraraya geldi. BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Beijing'de biraraya geldi. Çin'in başkenti Beijing'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve eşi Bolortsetseg birlikte fotoğraf çektiriyor, 28 Kasım 2022. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pazartesi günü, Çin'e resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Büyük Halk Salonu'nda görüştü. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Xi, Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Cumhurbaşkanı Khurelsukh için bir karşılama töreni düzenledi. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeler öncesinde konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh için karşılama töreni düzenliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeler öncesinde konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh için karşılama töreni düzenliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeler öncesinde konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh için karşılama töreni düzenliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşmelerde bulunuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Pekin Güncel Haberler

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