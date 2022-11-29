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Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

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Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Beijing'de biraraya geldi.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Beijing'de biraraya geldi.

Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve eşi Bolortsetseg birlikte fotoğraf çektiriyor, 28 Kasım 2022. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pazartesi günü, Çin'e resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile Büyük Halk Salonu'nda görüştü. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Xi, Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Cumhurbaşkanı Khurelsukh için bir karşılama töreni düzenledi. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeler öncesinde konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh için karşılama töreni düzenliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeler öncesinde konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh için karşılama töreni düzenliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, görüşmeler öncesinde konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh için karşılama töreni düzenliyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)

Xi, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuk Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşmelerde bulunuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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