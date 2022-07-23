Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Xi, Mısır'ın 70. Ulusal Gününü Kutladı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Cumartesi günü Mısır'ın 70. ulusal günü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Cumartesi günü Mısır'ın 70. ulusal günü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Xi mesajında, Mısır'ın son yıllarda kararlılıkla bağımsızlık yolunu izlediğini, ulusal kalkınmada güçlü ilerleme kaydettiğini ve bölgesel ve küresel meselelerde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Kendisinin ve Sisi'nin yakın zamanda düzenlenen Küresel Kalkınma Üzerine Üst Düzey Diyalog'a katıldığını hatırlatan Xi, bu etkinlikten verimli sonuç çıkması için çaba gösterdiklerini ve ortak kalkınma ve refah için dönemin güçlü bir mesajını gönderdiklerini belirtti. Çin-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, birbirlerine sıkı bir şekilde destek olmak, Kuşak ve Yol'un ortak inşasını ilerletmek, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması konusunda işbirliği yapmak, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve iki ülkeye ve halklarına fayda sağlamak amacıyla yeni dönemde ortak bir gelecekle Çin-Mısır ortaklığını inşa etme hedefine doğru kararlı bir şekilde yürümek için Sisi ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title