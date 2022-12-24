Xi, Makao Sar Amiri ile Görüştü

Cumhurbaşkan Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'e bir görev ziyaretinde bulunan Makao Özel İdari Bölgesi (SAR) Amiri Ho Iat Seng ile görüştü, 23 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'e bir görev ziyaretinde bulunan Makao Özel İdari Bölgesi (SAR) Amiri Ho Iat Seng ile Cuma günü biraraya geldi.

Toplantı sırasında Xi, Ho'dan Makao'nun mevcut durumu ve Makao SAR hükümetinin çalışmaları hakkında bir rapor dinledi.

Xi, geçen yıl boyunca Ho'nun SAR hükümetine, yönetimini ihtiyatlı ve sağlam bir şekilde yürütme konusunda önderlik etmesinin yanı sıra genel sosyal istikrarı koruduğunu söyledi.

Xi, Ho'nun ayrıca Makao SAR hükümetine, Makao'da ulusal güvenliğin korunmasına ilişkin yasa değişikliğini istikrarlı bir şekilde ilerletmesine, yerel oyun yasalarındaki revizyonu ve yeni bir oyun imtiyaz teklifini uygun şekilde ele almasına ve Hengqin'de Guangdong-Makao derin işbirliği bölgesinin inşasında somut ilerleme kaydedilmesine öncülük ettiğini belirtti.

Xi, merkezi yetkililerin Ho ve Makao SAR hükümetinin yaptığı çalışmaları tamamıyla onayladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Xi, merkezi yetkililerin "bir ülke, iki sistem" politikasını tam, inançlı ve kararlı bir şekilde uygulayacaklarını ve Makao özellikleriyle "bir ülke, iki sistem" uygulamasında yeni bir çığır açmaya çabalayarak, Makao SAR'ın avantajlarını tam olarak kullanmasını destekleyeceklerini ve modern bir sosyalist ülke inşa etmek için her cephede yeni ve daha büyük katkılarda bulunacaklarını vurguladı.

Toplantıya diğerlerinin yanı sıra Han Zheng, Ding Xuexiang ve Xia Baolong da katıldı.