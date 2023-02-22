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Xi, Maden Kazasının Ardından Kayıpların Kurtarılması İçin Gerekli Tüm Çabaların Gösterilmesini İstedi

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Xi, Maden Kazasının Ardından Kayıpların Kurtarılması İçin Gerekli Tüm Çabaların Gösterilmesini İstedi

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Alşaa'daki bir kömür madeninin çökmesinin ardından kayıpların aranması ve kurtarılması ile yaralıların tedavisi için tüm çabaların gösterilmesine yönelik...

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Alşaa'daki bir kömür madeninin çökmesinin ardından kayıpların aranması ve kurtarılması ile yaralıların tedavisi için tüm çabaların gösterilmesine yönelik talimat verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kazanın ardından verdiği talimatta insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve genel sosyal istikrarın korunması çağrısında bulundu.

Maden ocağında yaşanan çökme sonucu şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 53 kişinin de madende mahsur kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Xi Jinping Güncel Haberler

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