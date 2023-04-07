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Xi, Macron ve Von Der Leyen ile Toplantı Yaptı

Xi, Macron ve Von Der Leyen ile Toplantı Yaptı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi, 6 Nisan 2023.

Xi, Macron ve Von Der Leyen ile Toplantı YaptıÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Xi, Macron ve von der Leyen'in eş zamanlı olarak Çin'e yaptığı ziyaretin, AB'nin Çin ile ilişkileri geliştirme konusundaki arzusunu gösterdiğini ve Çin ile AB'nin ortak çıkarlarını ilerlettiğini söyledi.

Xi, Macron ve Von Der Leyen ile Toplantı Yaptı

Kaynak: Xinhua / Güncel

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