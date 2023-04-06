Xi, Macron ve Von Der Leyen ile Görüştü

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

Xi, Perşembe günü Beijing'de gerçekleştirilen görüşmede, Macron ve von der Leyen'in eş zamanlı Çin ziyaretinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin ile ilişkileri geliştirme yönündeki olumlu arzusunu gösterdiğini ve Çin ile AB'nin ortak çıkarlarını ilerlettiğini söyledi.

Xi Jinping, uzun süredir devam eden Ukrayna krizi, sendeleyen küresel toparlanma, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı artan zorluklar ve değişken finansal piyasalarla kuşatılmış karmaşık ve değişken bir dünyada, Çin ve AB'nin diyalog ve işbirliğine bağlı kalması, dünya barışı ve istikrarını koruması, ortak kalkınma ve refahı teşvik etmesi, insani ilerlemeyi desteklemesi ve küresel zorlukları birlikte ele alması gerektiğini belirtti.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Xi, Çin-AB ilişkileri için doğru istikameti ve üslubu belirlemek, her düzeyde alışverişi tam olarak sürdürmek, çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini yeniden canlandırmak ve karışıklıklar ile zorlukların üstesinden gelmek için Çin'in AB ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti. Çin Cumhurbaşkanı, böylece Çin-AB ilişkileri ile küresel barış, istikrar ve refaha yeni bir ivme kazandırılacağını söyledi.