Xi, Macron'la Telefonda Konuştu

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Xi, Macron ile son beş yıldır kurduğu yakın temasın, iki ülkenin ikili ilişkilerde yakalanan olumlu ivmeyi sürdürmede, verimli işbirliğinin yürütülmesinde ve büyük ülkelerin iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği koruma ve diğer konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesinde rehberlik etmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi, yüzyılda görülmemiş değişimlerden geçen bir dünyada, Çin ve Fransa'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi ve bağımsız iki büyük ülke olarak, "bağımsızlık, karşılıklı anlayış, stratejik vizyon ve kazan-kazan işbirliğini" desteklemesi gerektiğini belirtti. Xi ayrıca, iki ülkenin, aralarındaki yakın ve kapsamlı stratejik ortaklığa sadık kalmaları, birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca kaygılarına saygı göstermeleri ve ikili, Çin-Avrupa ve küresel bağlamlardaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeleri yönünde, diplomatik ilişkiler kurarken verdikleri taahhüde de sadık kalmalarını istedi.

Xi, ülkesinin Çin-Fransa ilişkilerinin sağlıklı şekilde büyümesini desteklemek ve dünya barışı ile istikrarını korumak için Fransa ile tüm seviyelerde yakın alışveriş yapacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı, gelecek beş yıl içinde ikili diyalog mekanizmaları yoluyla işbirliğine ilişkin önceliklerin belirlenmesi gereğini vurguladı. Xi, iki tarafı sivil nükleer enerji, hava ve uzay gibi geleneksel alanlarda işbirliğini geliştirirken, yapay zeka ve temiz enerji de dahil olmak üzere gelişmekte olan alanlarda işbirliğini hızlandırmaya çağırdı. Çin'in Fransa'dan daha kaliteli ürünler ithal etmeye hazır olduğunu belirten Xi, Fransız finans ve yüksek teknoloji şirketlerini ticari işbirliği için Çin'e beklediğini ve Fransız tarafının Fransa'da yatırım ve işbirliği yapan Çinli işletmeler için adil, eşit ve ayrımcılık karşıtı bir iş ortamı sağlamasını umduğunu bildirdi.

Xi, Çin ve Fransa'nın, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü ve Paris Olimpiyatları gibi 2024'e rastlayacak büyük olaylardan, halklararası ve kültürel alışverişi daha da ilerletmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için önemli fırsatlar olarak yararlanmalarının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, iki tarafın çok taraflılık ilkesini gerçek anlamda takip etmesi, merkezinde Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzen ile sistemi desteklemesi, çok kutupluluğu ve ekonomik küreselleşmeyi desteklemesi ve iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik konusunda işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini vurguladı. Xi, iki tarafın G20 ile küresel gıda ve enerji güvenliği konularında iletişim ve koordinasyonu artırması, Afrika ve diğer bölgelerdeki üçlü işbirliğini genişletmesi ve Küresel Kalkınma ve Küresel Güvenlik Girişimleri konusunda işbirliğinin yollarını araması gerektiğini belirtti.

Xinhua / Güncel