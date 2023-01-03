Xi, Lula'yı Brezilya Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başlamasından Dolayı Tebrik Etti

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, Luiz İnacio Lula da Silva'ya Brezilya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, Luiz İnacio Lula da Silva'ya Brezilya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Xi, mesajında Çin ve Brezilya'nın küresel etkiye ve önemli yükselen pazarlara sahip başlıca gelişmekte olan ülkeler olduğuna dikkat çekti.

Xi, iki ülkenin, geniş çaplı ortak çıkarları bulunan ve ortak kalkınma sorumluluklarını üstlenen kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu da sözlerine ekledi.

İki ülke arasında 48 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, ikili ilişkilerin her iki tarafın ortak çabaları sayesinde sürekli ve derin bir gelişmeye tanık olduğunu, giderek olgunlaştığını ve dinamikleştiğini söyleyen Xi, Çin-Brezilya ilişkilerinin, başlıca gelişmekte olan ülkeler arasında kurulacak ilişkiler için zengin çağrışımlara ve geniş beklentilere sahip bir model teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Xi ayrıca, Çin-Brezilya kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolunda, birbirlerini sağlam bir şekilde desteklemeye devam etmek, birbirlerinin öz çıkarlarına saygı duymak, uygulamaya dönük işbirliğini teşvik etmek, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve iki ülke ve halklarına daha iyi fayda sağlamak amacıyla stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle ortaklığı daha yüksek bir düzeye taşımak ve yönlendirmek için Lula ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.