Xi, Lübnan Başbakanı ile İkili İlişkileri Görüştü

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cuma günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile biraraya geldiXi görüşmede, Çin ve Lübnan'ın geleneksel dostluğuna vurgu yaptı ve iki ülkenin her zaman birbirlerini desteklediklerini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cuma günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile biraraya geldi

Xi görüşmede, Çin ve Lübnan'ın geleneksel dostluğuna vurgu yaptı ve iki ülkenin her zaman birbirlerini desteklediklerini söyledi.

Geçen yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Xi, ülkesinin Lübnan ile işbirliğine dayalı ve dostane ilişkilerin derinleşerek gelişmesini desteklemek için Lübnan ile ortak çaba göstermeyi arzuladığını da sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in Lübnan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasını kararlılıkla desteklediğini, ulusal güvenliği ve istikrarı muhafaza etmede Lübnan'ın arkasında olduğunu, dış güçlerin Lübnan'ın içişlerine müdahalesine karşı çıktığını ve uluslararası çok taraflı meselelerde Lübnan'ı savunmaya devam edeceğini söyledi.

Xi, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmek için Lübnan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti ve imkanı olan Çinli işletmeleri Lübnan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katılmaya teşvik etme niyetini dile getirdi.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in barışı koruma misyonunu kararlılıkla yerine getirmeye ve Lübnan'da barışın korunmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

Çin'in uluslararası hakkaniyet ve adaleti korumak için çok taraflı uluslararası meselelerde Lübnan ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme arzusunda olduğunu söyleyen Xi, Lübnan'ın Çin ile Arap ülkeleri arasındaki kolektif işbirliğini aktif olarak desteklemesinin de Çin tarafından takdir edildiğini belirtti.

Xi, Çin'in ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ni yeni bir başlangıç noktası haline getirmek için Lübnan ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Çin lideri, böylece iki taraf arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin teşvik edileceğini ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu geliştirmede birlikte çalışılacağını vurguladı.

Mikati ise Xi'yi günümüz dünyasında Çin'i olağanüstü başarılara götüren büyük bir lider olarak tanımladı.

Mikati, küçük bir ülke olmasına rağmen Lübnan'ın Çin ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü bir arzuya sahip olduğunu belirtti.

Lübnan'ın ulusal barış ve güvenliğini sağlamadaki yardımları için Çin'e teşekkür ettiğini söyleyen Mikati, Arap ülkesinin her zaman tek Çin ilkesine bağlı kaldığının da altını çizdi.

Mikati, Lübnan'ın güneş ve elektrik enerjisi gibi alanlarda Çin ile işbirliğini geliştirmeyi öngördüğünü ve Çinli işletmelerin Lübnan'a yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını da dile getirdi.

Toplantıda Ding Xuexiang, Wang Yi, He Lifeng ve diğer isimler de hazır bulundu.