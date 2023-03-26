Xi: Küresel Ekonomik Toparlanmanın Hızlandırılması İşbirliği Gerektiriyor

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazar günü 2023 Çin Kalkınma Forumu'na kutlama mektubu gönderdi.

Mektubunda tüm dünyada şu anda yüzyılda görülmemiş çok önemli değişimlerin hız kazandığını, bölgesel çatışma ve karışıklıkların sık sık yaşandığını ve küresel ekonomik toparlanmanın yavaş ilerlediğini belirten Xi, küresel ekonomik toparlanma sürecinin hızlandırılmasının uzlaşma ve işbirliği gerektirdiğini ifade etti.

Xi, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uluslararası toplumdan geniş destek aldığını ve aktif şekilde karşılık gördüğünü belirtti.

Çin'in, dış dünyaya açılma konusundaki temel ulusal politikasına bağlı kalacağını söyleyen Xi, dışa açılım konusunda karşılıklı fayda sağlayacak bir strateji izleneceğini ve ülke kalkınmasındaki yeni gelişmelerle dünya için yeni fırsatlar yaratılmaya devam edileceğini vurguladı.

Xi, ülkenin kurallar, düzenlemeler, yönetim ve standartlar açısından kurumsal açılımı istikrarlı şekilde genişleteceğini ve kurumsal açılımın getireceği fırsatları paylaşmak için tüm ülke ve taraflarla birlikte çalışacağını belirtti.

"Ekonomik Toparlanma: Fırsatlar ve İşbirliği" temalı 2023 Çin Kalkınma Forumu, Pazar günü Beijing'de başladı. Fuara, Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi ev sahipliği yapıyor.