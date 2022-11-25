Xi, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile Görüştü

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ile biraraya geldi.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ile biraraya geldi.

Xi, Diaz-Canel'in, geçen ay düzenlenen ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin'in ağırladığı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden gelen ilk devlet başkanı olduğunu ve bunun, iki ülke ve taraf arasındaki özel dostluğu tam olarak gösterdiğini söyledi.

Xi, "Küba, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Batı Yarım Kürede diplomatik ilişki kurduğu ilk ülkedir. İlişkilerimiz, sosyalist ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin örneği haline geldiği gibi, gelişmekte olan ülkeler arasında içten karşılıklı yardımlaşmanın da bir örneği oldu" dedi.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin kilit öneme sahip sonuçlarını sunduktan sonra Xi, ÇKP'nin, Çin'in modernizasyonu yolundaki tüm cephelerde Çin ulusunun yeniden canlanmasını ileriye taşımak için Çin halkını birleştireceğini ve ona liderlik edeceğini vurguladı.

Xi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin'in Küba ile uzun vadeli dostluğuna bağlılığı değişmeyecektir. Çin'in sosyalizm yolunda Küba'yı destekleme kararlılığı değişmeyecek. Çin'in uluslararası dürüstlük ve adaleti korumak, hegemonyaya ve güç siyasetine karşı çıkmak için Küba ile birlikte çalışma arzusu değişmeyecek" dedi.

Çin'in, ulusal egemenliğini savunan, dış müdahalelere ve ablukaya karşı çıkan Küba'yı kararlı bir şekilde desteklemeye devam edeceğini belirten Xi, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamanın yanı sıra dünya barışını ve kalkınmasını ortaklaşa desteklemek için Küba ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.