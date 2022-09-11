Xi, Kral 3. Charles'a Tahta Çıkışı İçin Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İngiliz tahtına çıkmasından dolayı Kral 3. Charles'a Cumartesi günü kutlama mesajı gönderdi. Xi mesajında, bu yılın iki ülke arasında büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi, iki ülke ve halkına fayda sağlamak, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere iki ülke halkı arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu ilerletmek, dostça etkileşim ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmek ve küresel meselelerle ilgili iletişimi güçlendirmek için Kral 3. Charles ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.