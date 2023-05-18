Xi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için ülkeye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an şehrinde görüştü.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için ülkeye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an şehrinde görüştü.

Çin Cumhurbaşkanı, Caparov'u zirve ve resmi ziyareti için Perşembe günü Çin'de karşıladı. Geçen yıl Çin-Kırgızistan ilişkileri ve çeşitli alanlarda işbirliği konusunda önemli ortak anlayışlar üreten iki toplantıyı hatırlatan Xi, bu ortak anlayışların etkili bir şekilde uygulandığını ve ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi.

Xi, Caparov'un göreve geldiğinden bu yana ekonomiyi geliştirmek, halkın refahını iyileştirmek ve farklı siyasi güçler arasında uzlaşmayı teşvik etmek için yorulmak bilmeden çalıştığını ve bu suretle Kırgız halkının desteğini kazandığını ifade etti.

Xi, Kırgızistan'ın Caparov liderliğinde tüm girişimlerinde yeni ilerlemeler kaydedeceğine dair güvenini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 31 yıllık bir yolculuktan geçtiğini kaydeden Xi, iyi komşuluk ilişkileri ve ortak refaha dayalı, ortak geleceğe sahip bir Çin-Kırgızistan toplumu inşa etmek için her boyutta işbirliği yapmak ve her iki ülkenin kalkınmasına ve canlanmasına katkıda bulunmak üzere Çin'in Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.