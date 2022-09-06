Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xi, Kilit Alanlardaki Çekirdek Teknolojilerde Atılımlar Elde Etmek İçin Sistemi Geliştirmenin Önemine Dikkat Çekti

Güncel Haberler

Xi, Kilit Alanlardaki Çekirdek Teknolojilerde Atılımlar Elde Etmek İçin Sistemi Geliştirmenin Önemine Dikkat Çekti

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamada kilit alanlardaki temel teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmek ve kaynakları koruma çabalarını kapsamlı şekilde güçlendirmek adına ülke genelindeki kaynakları harekete geçirmek için yeni bir...

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamada kilit alanlardaki temel teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmek ve kaynakları koruma çabalarını kapsamlı şekilde güçlendirmek adına ülke genelindeki kaynakları harekete geçirmek için yeni bir sistem geliştirmenin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, bu açıklamayı Merkezi Reformları Kapsamlı Derinleştirme Komisyonu'nun 27. toplantısına başkanlık ederken yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title