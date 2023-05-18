Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü
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Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi.
Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel