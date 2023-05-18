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Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

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Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi.

Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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