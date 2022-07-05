Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in kalkınmayı uluslararası gündemde öne ve merkeze koymak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in kalkınmayı uluslararası gündemde öne ve merkeze koymak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Xi açıklamasını, Beijing'deki düşünce kuruluşu ve medya temsilcilerinin katıldığı küresel kalkınma konulu bir foruma gönderdiği tebrik mektubunda yaptı. Xi, şu anda dünyayı büyük değişikliklerin ve şiddetli pandeminin toplam etkilerinin vurduğunu, küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan olduğunu ve genişleyen bir Kuzey-Güney uçurumu bulunduğunu söyledi.

"Dünya yeni bir türbülans ve dönüşüm dönemine girerken kalkınmayı teşvik etmek insanlığın karşı karşıya olduğu önemli bir konu haline geldi" diyen Xi, "Bu nedenle Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni öneriyor" ifadelerini kullandı. Xi, Çin'in insan merkezli yaklaşımı desteklemek ve herkes için kapsayıcılık ve fayda sağlamak, inovasyona dayalı kalkınma ve insanla doğa arasındaki uyumu sürdürmek amacıyla diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Çin Cumhurbaşkanı, ülkesinin kalkınmayı uluslararası gündemde öne ve merkeze koymaya, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmaya ve daha güçlü, daha yeşil ve daha sağlıklı küresel kalkınmayı teşvik etmeye istekli olduğunu da söyledi. Xi'nin mektubu forumda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Huang Kunming tarafından okundu ve kendisi de etkinlikte konuşma yaptı. "Küresel Kalkınma: Ortak Misyon ve Katkılar" Düşünce Kuruluşu ve Medya Forumu, Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından desteklendi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title