Xi Jinping Yeni Büyükelçileri Kabul Etti

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Çin'e atanan yeni büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti.

Xi, cuma günkü törende yeni görevlerine başlayan büyükelçileri karşılayarak, kendi ülkelerinin liderlerine ve halklarına en iyi dileklerini iletmelerini istedi ve büyükelçilerin Çin'i tam ve derinlemesine anlamalarını temenni ettiğini belirtti.

Xi, dünya çapındaki halklarla dostluğuna değer verdiklerini ve karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği temelinde diğer ülkelerle her alanda işbirliği ve etkileşimi güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Xi, küresel değişikliklerin hızlandığı ve uluslararası ortamın çalkantılı olduğu bir dönemde, dünya ülkelerinin dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeleri, yabancılaşma ve çatışmaların üstesinden gelmek için geniş bir vizyon benimsemeleri ve tüm insanlığın geleceğini göz önünde bulundurmaları gerektiğinin her zamankinden daha acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Xi, merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni kararlılıkla korumak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.