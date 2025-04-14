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Xi Jinping, Vietnam Ziyaretinde İlişkileri Güçlendirme Vurgusu Yaptı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hanoi'de Vietnamlı liderlerle yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemi üzerine derinlemesine tartışmalar yapmayı beklediğini belirtti.

HANOİ, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ve Çin'in küresel etkiye sahip, geleceğe dönük yön belirleyen ve stratejik öneme sahip iki ülke olduğunu kaydederek iki taraf arasındaki ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında Vietnamlı liderlerle derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Pazartesi günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Noi Bai Uluslararası Havalimanı'na varışının ardından yazılı bir açıklama yapan Xi, ziyaretini ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasına yönelik yeni bir yol haritası çizmek üzere Vietnam tarafıyla birlikte konusunda önemli bir fırsat olarak gördüğünü de belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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