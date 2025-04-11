Xi Jinping, Vietnam, Malezya ve Kamboçya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam'ın ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'un daveti üzerine 14-15 Nisan tarihlerinde Vietnam'a resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada Xi'nin ayrıca Malezya Kralı Sultan İbrahim ve Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin davetiyle 15-18 Nisan tarihlerinde Malezya ve Kamboçya'ya da resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.