Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Xi Jinping, Vietnam, Malezya ve Kamboçya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam, Malezya ve Kamboçya'ya resmi ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretler, bölgedeki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam'ın ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'un daveti üzerine 14-15 Nisan tarihlerinde Vietnam'a resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada Xi'nin ayrıca Malezya Kralı Sultan İbrahim ve Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin davetiyle 15-18 Nisan tarihlerinde Malezya ve Kamboçya'ya da resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.