Xi Jinping, Vietnam ile İşbirliği ve Ekonomik Hedefleri Görüştü

HANOİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, pazartesi günü Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yaptığı görüşmede, Çin ve Vietnam'ı hegemonyacılık, tek taraflılık ve korumacılığa karşı durmaya çağırdı.

Xi, Çin ve Vietnam'ın kara ve deniz yoluyla bağlantılı olmanın sağladığı coğrafi avantajlarına tam işlerlik kazandırmaları, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeleri ve sanayi işbirliği potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ticaret ve yatırım gibi geleneksel alanların yanı sıra 5G, yapay zeka, temiz enerji ve dijital ekonomi gibi yükselen sektörlerde de işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Xi, Çin ve Vietnam'ın çok taraflı ticaret sistemine güçlü destek vererek daha dışa açık, kapsayıcı, dengeli ve herkese fayda sağlayan bir ekonomik küreselleşme için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.