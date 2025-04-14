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Xi Jinping, Vietnam ile Demiryolu ve Liman Projeleri İçin İşbirliğine Açık

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, demiryolu ve akıllı liman projeleri konusunda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, daha fazla Çinli işletmeyi Vietnam'a yatırım yapmaya teşvik ettiklerini ifade etti.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın kuzeyinde standart hat açıklığındaki üç demiryolu ve akıllı liman projeleri konusunda ülkeyle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Xi, Vietnam'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi pazartesi günü ülkede yayımlanan Nhan Dan gazetesinde yer alan "Geçmişteki başarılardan güç alarak ortak hedefler doğrultusunda yeni ilerlemeler kaydetmek" başlıklı makalesinde Çin pazarında daha çok sayıda kaliteli Vietnam ürünlerini görmekten duyacakları memnuniyeti dile getirdi.

Xi, makalesinde daha fazla Çinli işletmeyi Vietnam'da yatırım ve iş yapmaya teşvik ettiklerini de ifade etti.

Xi, "İki ülke, sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini artırmalı ve iki halk için daha fazla fayda yaratmak üzere 5G, yapay zeka ve yeşil kalkınma gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini genişletmeli" ifadesini kullandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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