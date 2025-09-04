Xi Jinping, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Gıda Güvenliği ve İş Birliği Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Beijing'de bir araya gelerek, Japon saldırganlığına karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
Luong Cuong, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.
Kaynak: Xinhua / Güncel