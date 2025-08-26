Xi Jinping ve Vyaçeslav Volodin ile Çin-Rus İlişkileri Üzerine Görüşme

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

Xi, salı günü gerçekleşen görüşmede günümüzün değişken ve çalkantılı dünyasında Çin-Rusya ilişkilerinin, büyük ülkeler arasındaki en istikrarlı, olgun ve stratejik açıdan en önemli ilişkiler olarak öne çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Çin-Rusya ilişkilerinin üst düzeyde gelişimini sürekli şekilde teşvik etmenin iki halkın temel çıkarlarına hizmet etmekle kalmayacağını, aynı zamanda dünya barışına da istikrar getireceğini belirtti.

"Mayıs ayında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdim ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda elde ettiği zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına katıldım" diyen Xi, gelecek hafta Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamak üzere büyük bir etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.

2. Dünya Savaşı'nda Çin'in Asya'daki, Sovyetler Birliği'nin ise Avrupa'daki ana savaş alanları olduğunu hatırlatan Xi, bu iki ülkenin, Japon militarizmi ve Alman faşist saldırganlığına karşı verilen savaşta büyük ulusal fedakarlıklar yaparak 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zafere büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti.