Xi Jinping ve Vucic'ten Çin-Sırbistan Dostluğuna Vurgu

Xi, geçtiğimiz yıl içinde yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin- Sırbistan topluluğunun inşasının iyi bir başlangıç yaparak herkesin tanıklık ettiği başarılar elde ettiğini belirtti.

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Sırbistan'ın sarsılmaz dostluklarını geleceğe taşımaları, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeleri ve ortak geleceğe sahip Çin- Sırbistan topluluğunun üst düzey inşasını ilerletmeleri gerektiğini söyledi.

Xi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalar sırasında cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Sırbistan'a başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Xi, geçtiğimiz yıl içinde yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğunun inşasının, iyi bir başlangıç yaparak herkesin tanıklık ettiği başarılar elde ettiğini belirtti.

Xi, Sırbistan'la stratejik iletişimi derinleştirmeye, karşılıklı desteği artırmaya, ticaret ve yatırım konularında işbirliğini güçlendirmeye, ilgili projelerin inşa ve işletimine verilen desteği sürdürmeye, bu projelerin tanıtım etkisine tam işlerlik kazandırmaya ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları getiren daha fazla sonuç elde etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Vucic ise en kıymetli dostları olan Çin'in, Sırbistan'ın ekonomisini geliştirmesi ve halkının refahını artırmasına yardımcı olmak üzere sürekli olarak özverili destek ve yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Vucic, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve her zaman Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğuna inandıklarını belirtti.

Çin'le ekonomik ve ticari etkileşimleri genişletmeye hazır olduklarını kaydeden Vucic, daha fazla Çinli işletmenin Sırbistan'da yatırım yapıp ticari faaliyette bulunmasından memnuniyet duyacaklarını ve bu işletmeler için uygun bir iş ortamı sağlayacaklarını ifade etti.

Çin'in çok taraflılığa verdiği güçlü destekten övgüyle bahseden Vucic, Çin'in vizyon ve eylemlerinin, ortak çıkarların korunmasında uluslararası toplumun cesaret ve özgüvenini perçinlediğini dile getirdi.

Vucic, tek taraflılık ve korumacılığın gündeme getirdiği zorluklarla mücadelede Çin'le birlikte hareket etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.