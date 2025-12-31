Çin Cumhurbaşkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin Birbirlerinin Yeni Yılını Kutladı

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni yıl dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajları gönderdi.

Xi çarşamba günkü mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına Putin'e ve Rus halkına en içten tebriklerini ve iyi dileklerini sundu.

Xi, 2025 yılının Birleşmiş Milletler'in 80. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı ve Dünya Anti-Faşist Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümünü ciddiyetle kutladığını ve barışın, adaletin ve halkların galip geleceği yönünde güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

2025'in aynı zamanda Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığında yeni bir döneme işaret eden somut bir adım olduğunu vurgulayan Xi, bu yıl Beijing ve Moskova'da bir araya geldiklerini ve karşılıklı ilgi alanlarına giren önemli konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.

İki ülke arasında karşılıklı vizesiz seyahat politikalarının uygulandığını belirten Xi, enerji koridorunun inşasının istikrarlı biçimde ilerlediğini ve yeni gelişen sektörlerde işbirliğinin giderek geliştiğini kaydetti.

Xi, Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde birbirlerini desteklediklerini ve küresel yönetişimin iyileştirilmesi amacıyla ortak görüş ve çabalarını ortaya koyduklarını söyledi.

Xi, 2026 yılının Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının 30. yıldönümüne ve Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 25. yıl dönümüne denk geldiğini belirterek, 2026-2027 yıllarının Çin-Rusya Eğitim Yılları olarak ilan edileceğini açıkladı.

Xi ayrıca, yeni dönemde ikili ilişkilerde sürekli ve somut ilerlemeler sağlamak amacıyla Putin ile yakın temasları sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.