Xi Jinping ve Vladimir Putin Kazan'da Görüştü

KAZAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın önde gelen komşu ülkeler olarak iyi geçinmeyi, ittifak yapmama, çatışmama ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkeleriyle başardığını belirtti.

Xi söz konusu açıklamayı Salı günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında yaptı. Xi, 16. BRICS Zirvesi için aynı gün erken saatlerde Kazan'a ulaşmıştı.

Günümüz dünyasının yüzyıldır görülmemiş düzeyde önemli dönüşümlerle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun hızla değişen ve çalkantılı bir uluslararası manzaraya yol açtığını kaydeden Xi, Çin ve Rusya arasındaki derin ve kalıcı dostluğun da, iki ülkenin önde gelen ülkeler olarak dünya ve insanlar için taşıdıkları sorumluluk duygusunun da değişmeyeceğine dair güvenini dile getirdi.

İkili işbirliğinin, karmaşık ve ciddi dış zorluklara rağmen ticaret gibi alanlarda ilerlemeye devam ettiğini ve büyük ölçekli ortak projelerin faaliyetlerini istikrarlı şekilde sürdürdüğünü belirten Xi, her iki ülkenin de yüksek kaliteli ekonomik kalkınmalarını desteklemek üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Avrasya Ekonomik Birliği ile uyumunu daha fazla teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ülkeleri olarak Çin ve Rusya'nın, kapsamlı stratejik koordinasyonu derinleştirmesi, BM ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, İkinci Dünya Savaşı tarihinin doğru anlaşılmasını sağlamak için çalışması, BM'nin merkezinde yer aldığı uluslararası sistemi kararlı şekilde desteklemesi ve küresel stratejik istikrar ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa koruması gerektiğini söyledi.

BRICS mekanizmasının yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma ve işbirliği için dünyanın en önemli platformu olduğunu vurgulayan Xi, BRICS'in dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Xi, Küresel Güney için daha fazla fırsat sağlamak amacıyla taraflar arasında fikir birliği oluşturmak, olumlu dayanışma ve işbirliği mesajları vermek ve BRICS içinde çeşitli alanlarda stratejik koordinasyon ve tatbiki işbirliğini ilerletmek üzere BRICS mekanizmasının gelecekteki gelişimi hakkında düzenlenecek olan zirveye katılan liderlerle derinlemesine görüşmeler yapma temennisini dile getirdi.

Putin ise Rusya ve Çin arasında 75 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortakları haline geldiğini, ikili ilişkilerin üst seviyede büyümeyi sürdürdüğünü ve önde gelen ülkeler arasında yeni bir ilişki türüne yönelik model oluşturduğunu söyledi.

Her iki tarafın ortak çabaları sayesinde eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı faydaya dayalı Rusya-Çin işbirliğinin ilerlemeye devam ettiğini ve Rusya-Çin Kültür Yılları etkinliklerinin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Putin, Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmeye ve her iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanma hedeflerini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Önümüzdeki yılın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü olduğunu ve hem Rusya hem de Çin'in bu faşizm karşıtı savaşta zafer için büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlatan Putin, Rusya'nın bu önemli dönüm noktasını Çin ile birlikte anmaya istekli olduğunu söyledi.

Putin, uluslararası meselelerde Çin ile yakın üst düzey etkileşim, stratejik iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye ve uluslararası eşitlik ve adaletin yanı sıra küresel stratejik istikrarı korumak için birlikte çalışmaya da hazır olduklarını belirtti.

Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında verdiği destek için Çin'e teşekkür eden Putin, BRICS işbirliğinin artmasında olumlu sonuçları olan genişlemeden sonraki bu ilk BRICS Zirvesi'nin başarılı olmasını sağlamak üzere Çin'le yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

İki lider ortak ilgi alanlarına giren önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.