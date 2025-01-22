Xi Jinping ve Vladimir Putin İlişkileri Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni yılda Rusya ile ikili ilişkilere rehberlik ederek ilişkileri yeni bir zirveye taşımak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Putin ile salı günü video bağlantısı aracılığıyla bir görüntülü görüşme gerçekleştiren Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarı ve direncine dayanarak uluslararası konjonktürdeki belirsizliklerle başa çıkma, iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanmasını ortaklaşa teşvik etme ve uluslararası adalet ve eşitliği koruma çağrısında bulundu.

İki lider ayrıca yaklaşan Çin Yeni Yılı dolayısıyla birbirlerini kutladı.

İki tarafın stratejik koordinasyonu derinleştirmesini, karşılıklı desteği güçlendirmesini ve iki ülkenin meşru çıkarlarını korumaya devam etmesini isteyen Xi, Çin ve Rusya'nın ikili ilişkileri güçlendirip genişletmesi ve tatbiki işbirliğini derinlemesine geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanı olduğunu hatırlatan Xi, örgütün daha yüksek kalitede kalkınma yaşayacağı ve daha fazla sorumluluk alacağı yeni döneme girerken Rusya ve diğer üye ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Xi, iki ülkeye büyüyen BRICS işbirliğini ortaklaşa ileri taşıma ve Küresel Güney için birlik ve kendini geliştirme yolunda yeni bir sayfa açma çağrısı da yaptı.

Putin ise Rusya ve Çin'in her zaman birbirine güvendiğini, birbirini desteklediğini ve birbirine eşit davrandıklarını kaydederek iki taraf arasındaki işbirliğinin iki halkın da menfaatine olduğunu ve uluslararası konjonktürdeki değişimlerden etkilenmediğini söyledi.

Putin, ikili ticaret ve enerji işbirliğindeki olumlu ivmenin devam etmesinden, iki ülke halkının karşılıklı ziyaretlerindeki sürekli artıştan ve iki tarafın çok taraflı platformlarda sergilediği yakın iletişim ve işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ilkesini kararlılıkla savunduklarını vurgulayan Putin, her ne şekilde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışlarına kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı.

Putin, Rusya'nın çok taraflı meselelerde Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve dünya barışı ve kalkınmasının desteklenmesinde olumlu rol oynamaya istekli olduğunu ifade etti.

İki lider, ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konularda da derinlemesine görüşmelerde bulunarak yeni yılda stratejik iletişimi sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.