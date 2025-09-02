Xi Jinping ve Vladimir Putin İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping daimi iyi komşuluk, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğiyle öne çıkan Çin-Rusya ilişkilerinin, büyük ülkeler arasındaki ikili ilişkilere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Xi, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Xi salı günü gerçekleştirilen görüşmede, Rusya ile üst düzey ilişkilerini güçlendirmeye, birbirlerinin kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini desteklemeye, iki ülkenin temel çıkarları ve önemli endişelerini ilgilendiren konulara yönelik tutumlarını gereken zamanda koordine etmeye ve daha fazla kalkınma yolunda ikili ilişkileri ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

İki tarafın, aralarındaki işbirliğine yön vermek, örnek teşkil eden işbirliği projeleri geliştirmek ve çıkarların derinlemesine entegrasyonunu teşvik etmek üzere büyük projelerden yararlanması gerektiğini ifade eden Xi, işbirliğini genel olarak güçlendirmek için işbirliğinde daha fazla direnç ve anlayış sergilenmesi ve çok yönlü çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

İki ülke liderinin, faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zafer vesilesiyle her iki ülkede düzenlenen anma törenlerine de katıldığına dikkat çeken Xi, bunun hem İkinci Dünya Savaşı'nın önde gelen galip ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan iki ülkenin sorumluluklarını tam olarak ortaya koyduğunu, hem de iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını savunma ve savaşa ilişkin doğru tarihsel bakış açısının koruma kararlılıklarını gösterdiğini belirtti.

Son önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ne de değinen Xi, inisiyatifin, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini kararlılıkla korumak ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemi kurmak üzere benzer zihniyete sahip tüm ülkelerle birlikte çalışmak amacıyla önerildiğini ifade etti.

Xi, Çin ve Rusya'nın BM, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda aralarındaki koordinasyonu daha da güçlendirmeleri ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.