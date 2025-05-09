Xi Jinping ve Vladimir Putin’den İşbirliği Mesajı

Xi, Çin ve Rusya'nın karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğini el üstünde tutması ve birbirlerinin zenginleşmesine yardım eden iyi ortaklar olması gerektiğini söyledi.

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın, iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanmasının desteklenmesi ve uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasına yeni ve daha büyük katkılarda bulunmak üzere net bir duruş benimsemesi ve kapsamlı koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Xi, dünyanın ve zamanın karşı karşıya bulunduğu tarihi öneme sahip değişimler karşısında Çin ve Rusya'nın, ikili ilişkilerin gelişim yönünü ve insan toplumunun gelişiminin genel eğilimi üzerinde söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Xi, Putin'le gerçekleştirdikleri derinlemesine, içten ve verimli görüşmeler sırasında birçok yeni konuda mutabakata vardıklarını, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladıklarını ve çok sayıda ikili işbirliği belgesinin teatisine nezaret ettiklerini kaydederek, tüm bunların Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Rusya'ya 11. ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Xi, Çin Halk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından bu yana en fazla ziyaret ettiği ülkenin Rusya olduğunu dile getirdi. Cuma günü düzenlenen Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılan Xi, 10 yıl aradan sonra bu büyük anma etkinliğine de ikinci kez katılmış oldu.

Geçtiğimiz on yıllık dönemde uluslararası durumda büyük çalkantı ve dönüşümlerin yaşandığını, Çin-Rusya ilişkilerindeyse büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Xi, iki ülkenin birlikte karşılıklı siyasi güvenin sürekli sağlamlaşıp derinleşmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin sürekli iyileşmesine tanıklık ettiğini vurguladı.

Xi, iki ülkenin karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğini el üstünde tutması ve birbirlerinin refahına yardım eden iyi ortaklar olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı fayda sağlayan "yüksek hızlı işbirliği treninin", dağlar ve vadiler aşarak 2. Dünya Savaşı sırasında acil ihtiyaç duyulan malzemeleri birbirlerine gönderme konusundaki zorluklardan günümüzdeki rekor düzeyde ikili ticaret hacimlerine ulaşmaya kadar büyük zorluk ve engellerin üstesinden gelip olağanüstü bir seyahat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Xi, Çin ve Rusya'nın çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve kapsamlı stratejik koordinasyonlarının maddi temelini sağlamlaştırmaya devam etmesi, iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlaması ve küresel kalkınmaya daha büyük ivme getirmesi gerektiğini belirtti.

Xi, uluslararası toplumda istikrar, ilerleme ve gelişim güçleri olan Çin ve Rusya'nın, kararlılıkla birlik içinde hareket etmesi, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni sıkı sıkıya koruması ve sürekli olarak eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, büyük ülkeler ve kilit öneme sahip yükselen piyasa ekonomileri olan Çin ve Rusya'nın, küresel yönetişimin daha fazla eşitlik ve adalete doğru ilerletilmesi şeklindeki yüce görevi birlikte omuzlaması gerektiğini ve iki tarafın BM, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı platformlar çerçevesindeki koordinasyonu artırması, hakiki çok taraflılığa bağlı kalması, küresel yönetişimin doğru yönde ilerlemesine kılavuzluk etmesi ve herkes için faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Xi, iki ülkenin zorlukların üstesinden gelmek üzere birlikte hareket etmesi, kapsamlı şekilde Çin-Rusya ilişkilerinin seviye, kapsam ve direncini artırması, dünya barışı ve güvenliğine daha fazla istikrar kazandırması ve küresel kalkınma ve refaha daha güçlü ivme getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.