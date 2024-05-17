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Xi Jinping ve Vladimir Putin, Çin-Rusya Kültür Yılları açılış törenine katıldı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Çin-Rusya Kültür Yılları açılış törenine ve özel bir konsere katıldı.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü dolayısıyla Perşembe günü Beijing'de düzenlenen Çin-Rusya Kültür Yılları açılış törenine ve özel bir konsere katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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