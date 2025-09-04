Xi Jinping ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'dan Küresel İş Birliği Vurgusu

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Luong Cuong, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin, adaletin her zaman yerini bulacağını tam olarak ortaya koyduğuna dikkat çekerek, iki ülkeye bu zaferin sonuçlarını ortaklaşa koruma ve uluslararası eşitlik ve adaleti el üstünde tutma çağrısında bulundu.

Giderek daha fazla ülkenin, tek taraflılık ve güçlünün zayıfı ezdiği düzen anlayışıyla karşı karşıya kaldığını belirten Xi, taviz ve ödün vermenin bir çıkış yolu olmadığının, yalnızca birlik içinde olma ve kendi kendini güçlendirmenin umut vaat ettiğinin farkına varıldığını söyledi.

Xi, küresel yönetişim sisteminin daha eşit ve adil bir yönde gelişimini teşvik etmek üzere Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni önerdiğini ifade etti.

Luong Cuong ise Çin ile ilişkilerin, kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu ve dış politikalarının en önemli önceliklerden biri olduğunu söyledi.

Luong Cuong, değişim ve kaosun hakim olduğu dünyada Çin ile ilişkilerini kararlılıkla geliştireceklerini vurguladı.