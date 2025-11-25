Xi Jinping ve Trump Arasında Olumlu Telefon Görüşmesi

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin "olumlu, dostane ve yapıcı" bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında iki liderin, ABD tarafının talebi üzerine pazartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Mao, ABD Başkanı Trump'ın ikinci başkanlık dönemine başladığı günden bu yana iki liderin sık sık görüştüğünü ifade etti.

Mao, iki liderin, karşılıklı ilgi alanlarına giren konularda iletişim kurmasının, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişiminde hayati rol oynadığını vurguladı.