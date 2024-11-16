Üye Girişi
Haberler

Xi Jinping ve Tayland Başbakanı, Çin-Tayland İşbirliğini Güçlendirdi

Xi Jinping ve Tayland Başbakanı, Çin-Tayland İşbirliğini Güçlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland ile olan işbirliğini genişletme ve demiryolu projelerine hız verme konusunda Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile görüştü. 50. diplomatik ilişki yıldönümü öncesinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği vurgulandı.

LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Tayland'ın Çin- Tayland Demiryolu'nun inşasına hız vermesi ve yeni enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesinde Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Çin ve Tayland'ın yakın ve dost komşular olduğunu ve "Çin ve Tayland tek aile" konseptinin zamana yenik düşmediğini ve yeniden canlılık kazandığını söyledi.

Önümüzdeki yılın Çin ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve iki ülke arasındaki Altın Dostluk Yılı olduğunu hatırlatan Xi, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, yönetişim deneyimine ilişkin etkileşimleri derinleştirmek, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek, iki ülkenin modernleşmesini desteklemek ve ortak geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğu inşasına yönelik hamle yapmak üzere Tayland'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Paetongtarn ise Çin'i iyi bir dost ve iyi bir ortak olarak gören Tayland'ın, Çin'in yoksulluğun hafifletilmesi gibi alanlardaki kayda değer başarılarına hayranlık duyduğunu ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü ve Altın Dostluk Yılı'nı, önümüzdeki 50 yılda Tayland-Çin ilişkileri için daha parlak bir geleceğin yolunu birlikte hazırlama amacıyla Çin'le üst düzey etkileşimi artırmaya yönelik bir fırsat olarak kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Paetongtarn, Çin'in başarılı kalkınma deneyimlerinden ders çıkarma, Tayland-Çin Demiryolu ve diğer Kuşak ve Yol işbirliği projelerine yönelik işbirliğini ilerletme, kültürel ve halklar arası etkileşimleri güçlendirme ve geleneksel dostluğu derinleştirme temennisini dile getirdi.

Paetongtarn, APEC gibi çok taraflı çerçevelerde Çin'le işbirliğini güçlendirmeye ve birlikte serbest ticaret sistemini korumaya hazır olduklarını da belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine bakın

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.