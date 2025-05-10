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Xi Jinping ve Slovakya Başbakanı Fico'dan İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping ve Slovakya Başbakanı Fico'dan İşbirliği Vurgusu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Slovakya ile uluslararası eşitlik ve adaleti korumak amacıyla işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Fico ise stratejik ortaklığın önemine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik planlarını açıkladı.

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dayanışma ve işbirliği yoluyla ortaklaşa şekilde zorlukların üstesinden gelmek ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere Slovakya ve diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, Slovakya'nın Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesine ve ilerlemesine aktif şekilde katkıda bulunmasını temenni ettiklerini belirtti.

Xi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalar sırasında cuma günü Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Xi, geçtiğimiz kasım ayında Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Fico ile vardıkları önemli mutabakatın aktif şekilde uygulandığını ve Çin-Slovakya stratejik ortaklığının "hızlı şekilde" ilerlemeye başladığını ifade etti.

Xi, iki tarafın geleneksel dostluğu derinleştirmeye, yakın üst düzey etkileşimleri sürdürmeye, birbirlerini güçlü şekilde desteklemeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye ve Çin-Slovakya ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini teşvik etmeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Fico ise Slovakya-Çin stratejik ortaklığının derinleştirilmesinin dış politikalarının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Fico, tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını, Çin ile dostane ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini aktif şekilde ilerleteceklerini, ticaret ve yatırım işbirliğini geliştireceklerini, halklar arası ve kültürel etkileşimleri güçlendireceklerini ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimini teşvik edeceklerini ifade etti.

Fico, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası gibi Çin'in önerdiği önemli girişimleri desteklediklerini ve Çin'in Ukrayna ve Ortadoğu ile ilgili konulardaki tutumu ve yapıcı rolünü takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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