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Xi Jinping ve Sisi'den Ortak Kalkınma Vurgusu

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin dostluk ve ortak kalkınma konusundaki kararlılığını dile getirdi. İki lider, Ortadoğu'daki mevcut durum ve Filistin sorununa dair görüş alışverişinde bulundu.

KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır ile birbirini kollayan samimi bir dost ve ortak kalkınmada yakın bir ortak olmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, 16. BRICS Zirvesi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Xi, BRICS Zirvesi'ne ilk kez tam üye olarak katılan Mısır'ı kutlayarak durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Xi, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma konusunda Mısır'a güçlü destek verdiklerini belirtti.

Sisi ise Çin'in Mısır ve Afrika ülkelerinin en samimi dostu olduğunu kaydederek Mısır'a verdiği değerli destek için Çin'e teşekkür etti.

Mısır'ın tek Çin ilkesine sıkı şekilde riayet ettiğini söyleyen Sisi, Taiwan sorununun Çin için son derece önemli olduğunu tam olarak anladıklarını ifade etti.

İki taraf Ortadoğu'daki mevcut durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Xi, Çin'in bölgedeki mevcut durumdan derin endişe duyduğunu vurguladı.

Bölgedeki savaş ve kaosun kimsenin çıkarına hizmet etmediğini ve Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun özünü oluşturduğunu belirten Xi, an itibarıyla acilen yapılması gereken şeyin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını tam ve etkili şekilde uygulamak ve Gazze'deki çatışmaları bir an önce sona erdirmek olduğunu söyledi.

Xi, Filistin sorununda en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini belirtti.

Mısır'ın ateşkes sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi yönündeki çabalarını takdir ettiklerini söyleyen Xi, Filistin-İsrail çatışmasının en kısa sürede sonlandırılması ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Mısır ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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