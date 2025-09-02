Xi Jinping ve Şahbaz Şerif, Çin-Pakistan İlişkilerini Güçlendirdi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi, salı günü gerçekleşen görüşmede yüzyıldır görülmemiş küresel değişikliklerin daha hızlı şekilde ortaya çıktığı bir dönemde güçlü bir Çin-Pakistan ilişkisinin, bölgesel barış ve kalkınmanın korunmasına olanak sağladığını söyledi. Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve daha geniş kapsamlı bir komşuluğa örnek teşkil etmek üzere iki tarafın, yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha da yakın bir topluluk inşasını hızlandırması gerektiğini belirtti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ile Çin-Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmiş versiyonlarını inşa etmek üzere Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Xi, Pakistan'ın ülkedeki Çinli personel ile Çin proje ve kurumlarının güvenliğini sağlamaya yönelik etkili önlemler almasını temenni ettiklerini kaydetti.

Şerif ise Xi'nin önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, dünyada barış, kalkınma ve istikrar için büyük önem taşıdığını söyledi. Şerif, inisiyatifi tam olarak destekleyeceklerini ve uygulamaya koymak için aktif şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Tek Çin ilkesine güçlü şekilde bağlı olduklarını vurgulayan Şerif, iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirip, tüm alanlarda işbirliğini ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Şerif, Pakistan'daki tüm Çinli personel ile Çin proje ve kurumlarının güvenliğini sağlamaya yönelik hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını yineledi.