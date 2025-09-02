Xi Jinping ve Şahbaz Şerif, Beijing'de Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Şerif, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.