Xi Jinping ve Putin, Ukrayna Krizinde Barış Görüşmelerine Destek Vereceklerini Belirtti

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ukrayna krizindeki tutumlarını koruyacaklarını ve durumdaki değişiklikler ne olursa olsun barış görüşmelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Xi, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde karmaşık sorunların basit çözümleri bulunmadığını belirterek, Çin'in ilkelerini ve tutumunu ayrıntılı olarak aktardı.

Xi, Rusya ve ABD'nin temaslarını sürdürmesinden, ilişkilerini iyileştirmesinden ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Putin ise Ukrayna krizinin mevcut durumu ve Rusya ile ABD arasındaki son temas ve iletişim hakkında Xi'ye bilgi verdi.

Krizin siyasi çözümünde Çin'in oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini belirten Putin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının hiçbir koşulda değişmeyeceğini vurguladı.

Putin, Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını da kaydetti.

Xi ve Putin, görüşmede Çin ile Rusya arasındaki üst düzey karşılıklı siyasi güven ve stratejik koordinasyona övgüde bulunarak, ilişkilerin daha da geliştirilmesini teşvik için birlikte çalışma kararı aldı.

İki lider, Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nin dostluk, birlik ve verimli sonuçlar içeren bir zirve olması için ortak çaba gösterme ve örgütün yüksek kaliteli gelişimini birlikte teşvik etme taahhüdünde de bulundu.