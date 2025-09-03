Haberler

Xi Jinping ve Prabowo Subianto, Beijing'de Görüştü

Xi Jinping ve Prabowo Subianto, Beijing'de Görüştü
Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Beijing'de bir araya geldi. Prabowo, Çin'de tarihi bir anma törenine katılmak üzere bulunuyor.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping çarşamba günü Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Prabowo, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
